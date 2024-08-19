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СВО 19 августа 2024 13:14

Войска РФ освободили населенный пункт в дзержинской агломерации Артемово в ДНР

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Российские военные группировки «Центр» освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, сообщило Минобороны.

Также по данным ведомства, группировка «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР.

#спецоперация на Украине
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