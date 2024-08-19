news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Войска РФ освободили населенный пункт в дзержинской агломерации Артемово в ДНР
Скопировать ссылку
Российские военные группировки «Центр» освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, сообщило Минобороны.
Также по данным ведомства, группировка «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400