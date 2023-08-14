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Войска РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров
Минувшей ночью войска РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
Групповой удар по объектам по производству катеров, которые Вооруженные силы Украины используют для терактов, был нанесен высокоточным оружием.
В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.
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