Минувшей ночью войска РФ нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.

Групповой удар по объектам по производству катеров, которые Вооруженные силы Украины используют для терактов, был нанесен высокоточным оружием.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

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