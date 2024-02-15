Воины-афганцы из Челнов отвезут бойцам СВО шиномонтажный комплекс

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В 35-летие вывода советских войск из Афганистана участники боевых действий не только почтили память погибших товарищей. Они решили еще и помочь военнослужащим, которые сейчас задействованы в специальной военной операции. При этом они не только собрали шефскую помощь, но и сами отвезут ее.

В прошлом Надир Курбанов — участник боевых действий в Афганистане. Он хорошо знает, как поддержка поднимает боевой дух военных, потому и стал волонтером. Это будет уже десятая его поездка в зону СВО с 2022 года.

«Мы как ветераны боевых действий прекрасно понимаем, как тяжело ребятам на войне, поэтому душа не дает покоя. И понимая, что они переживают, уверен: вместе мы — сила! Мы друг другу должны помогать», — заявил волонтер.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Волонтеры — участники боевых действий в Афганистане отвезут военнослужащим шиномонтажный комплекс. Его стоимость — около полумиллиона рублей. Средства собирали с декабря прошлого года, помогал в этом директор одной из компаний Геннадий Татаркин.

«Ко мне поступила заявка о предоставлении возможности доставки для участников СВО шиномонтажного комплекса грузового для обслуживания ракетной и военной техники, которая базируется на грузовых колесах», — рассказал Татаркин.

Шиномонтажный комплекс в зоне проведения СВО пригодится, уверены волонтеры. Ведь техника имеет свойство ломаться.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Шиномонтажный комплекс [предназначен] для монтажа колес грузового автотранспорта. К сожалению, транспорт — не люди. Он иногда и ломается, требуется его срочное обслуживание, какой-то срочный ремонт, который возможен непосредственно в полевых условиях», — пояснил участник боевых действий в Афганистане Алексей Старцев.

Кроме шиномонтажного комплекса, военнослужащим доставят автомобили «ГАЗ-66» и «УАЗ», квадроцикл и многое другое. Уже на этой неделе волонтеры отправятся к бойцам, чтобы передать им помощь.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.