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Воины-афганцы из Челнов отвезут бойцам СВО шиномонтажный комплекс
В 35-летие вывода советских войск из Афганистана участники боевых действий не только почтили память погибших товарищей. Они решили еще и помочь военнослужащим, которые сейчас задействованы в специальной военной операции. При этом они не только собрали шефскую помощь, но и сами отвезут ее.
В прошлом Надир Курбанов — участник боевых действий в Афганистане. Он хорошо знает, как поддержка поднимает боевой дух военных, потому и стал волонтером. Это будет уже десятая его поездка в зону СВО с 2022 года.
«Мы как ветераны боевых действий прекрасно понимаем, как тяжело ребятам на войне, поэтому душа не дает покоя. И понимая, что они переживают, уверен: вместе мы — сила! Мы друг другу должны помогать», — заявил волонтер.
Волонтеры — участники боевых действий в Афганистане отвезут военнослужащим шиномонтажный комплекс. Его стоимость — около полумиллиона рублей. Средства собирали с декабря прошлого года, помогал в этом директор одной из компаний Геннадий Татаркин.
«Ко мне поступила заявка о предоставлении возможности доставки для участников СВО шиномонтажного комплекса грузового для обслуживания ракетной и военной техники, которая базируется на грузовых колесах», — рассказал Татаркин.
Шиномонтажный комплекс в зоне проведения СВО пригодится, уверены волонтеры. Ведь техника имеет свойство ломаться.
«Шиномонтажный комплекс [предназначен] для монтажа колес грузового автотранспорта. К сожалению, транспорт — не люди. Он иногда и ломается, требуется его срочное обслуживание, какой-то срочный ремонт, который возможен непосредственно в полевых условиях», — пояснил участник боевых действий в Афганистане Алексей Старцев.
Кроме шиномонтажного комплекса, военнослужащим доставят автомобили «ГАЗ-66» и «УАЗ», квадроцикл и многое другое. Уже на этой неделе волонтеры отправятся к бойцам, чтобы передать им помощь.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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