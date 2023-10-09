Воинской части Росгвардии в Казани вручили Боевое знамя

В Казани состоялось знаменательное событие – ритуал вручения Боевого знамени воинской части Росгвардии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Торжественное мероприятие состоялось на плацу воинской части перед личным составом подразделения. Боевое знамя вручил командир кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Линар Низматзянов.

Боевое знамя воинской части вручено в соответствии с Указом Президента России, как официальный символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций.

Почетными гостями торжества стали представители администрации охраняемого объекта, духовенства и банка «ПСБ».

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Вручение боевого знамени - это связующая нить прошлого, настоящего и будущего, это память о славных традициях наших предков. В этот исторический для воинской части день начинается новая страница в вашей служебно-боевой деятельности», – подчеркнул Линар Низматзянов.

В ответном слове командир воинской части подполковник Евгений Смелов отметил, что военнослужащие батальона будут достойными последователями боевых традиций, а все поставленные задачи будут успешно выполнены.

Со знаменательным событием росгвардейцев поздравил представитель охраняемого объекта Андрей Керов.

«Вручение Боевого знамени – это еще один праздник в календаре вашей воинской части, новая веха в ее истории. Я желаю вам чтобы все, кто сейчас здесь служит и будет служить не посрамили этой великой чести!» – отметил почетный гость.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В завершение мероприятия подразделения отряда прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра.

Накануне дня вручения состоялась церемония крепления Боевого знамени к древку. В ней приняли участие военнослужащие воинской части, от командира до солдата.

Церемония прибивки Боевого знамени также занимает особое место среди воинских ритуалов. По традиции, старший по званию забивает верхний из наживленных гвоздей, затем молоток передается следующему по старшинству, последний гвоздь забивает рядовой. Таким образом знамя символически объединяет всех членов воинского коллектива. Прибитое к древку Боевое знамя, согласно традициям, освятил православный священник.