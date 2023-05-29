Воинской части Росгвардии в Казани торжественно вручили Боевое знамя

В Казани состоялось знаменательное событие – ритуал вручения Боевого знамени воинской части Росгвардии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Торжественное мероприятие состоялось на плацу воинской части перед личным составом подразделения. Почетными гостями праздника стали заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии Павел Дегтярёв, начальник Управления Росгвардии по РТ Рустем Гумеров, первый замглавы Администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Айрат Ахмадуллин, представитель Казанской епархии и ветераны воинской части.

Указом Президента РФ казанскому отряду спецназначения Росгвардии Приволжского округа вручено Боевое знамя, которое официальным символом и воинской реликвией, олицетворением чести, доблести, славы и боевых традиций.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Боевое знамя командиру воинской части вручил врио командующего Приволжским округом ВНГ России генерал-лейтенант Сергей Просяник.

«Сегодня Боевое знамя оказалось в крепких и надёжных руках. Убеждён, что военнослужащие отряда будут и впредь твёрдо стоять на страже нашей великой Родины!» – отметил он.

«Не сомневаюсь, что этот день станет важным событием в вашей службе и поможет добиваться новых высот. Желаю вам дальнейших успехов в боевой деятельности, мужества, отваги и крепкого здоровья!» – сказал в свою очередь замглавы Администрации Приволжского и Вахитовского районов Айрат Ахмадуллин.

Завершили знаменательное событие торжественным маршем подразделения отряда.

Кроме того, генерал-лейтенант Сергей Просяник и почётные гости торжества почтили память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.