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Воинским частям Росгвардии в Казани передали воинские походные иконы
Представители благотворительного фонда святого мученика Вонифатия передали воинские походные иконы воинским частям Росгвардии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Мероприятие состоялось благодаря программе «Духовное укрепление российского воинства», которое проводится с 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Торжественная церемония прошла в казанском батальоне по охране важных гособъектов и отдельном отряде спецназначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии.
Икону с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира передали одноименной часовне батальона по охране ВГО. В свою очередь икону Святого великомученика Дмитрия Солунского с мощами передали часовне, которая расположена в отряде специального назначения «Барс».
Обряды передачи святынь провели настоятель храма святой великомученицы Варвары протоиерей Виталий Тимофеев и Иерей церкви Сошествия Святого Духа отец Сергий Вохмянин.
Заместитель командира батальона Николай Шатунов поблагодарил президента фонда Наталью Мезенцеву за огромный вклад в повышение морально-боевого духа военнослужащих Росгвардии.
«Сегодня у вас особенный день: святой Князь Владимир встал с вами вместе в строй, и каждый верующий воин может попросить помощи божьей», – рассказала Наталья Мезенцева.
Николай Шатунов отметил, что в современных реалиях духовное укрепление российского воинства является неотъемлемой частью службы Отечеству.
По окончании торжества походные иконы поместили на специально подготовленные места в часовнях воинских частей Росгвардии.
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