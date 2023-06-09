Воинским частям Росгвардии в Казани передали воинские походные иконы

Представители благотворительного фонда святого мученика Вонифатия передали воинские походные иконы воинским частям Росгвардии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Мероприятие состоялось благодаря программе «Духовное укрепление российского воинства», которое проводится с 2016 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Торжественная церемония прошла в казанском батальоне по охране важных гособъектов и отдельном отряде спецназначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии.

Икону с мощами Святого Равноапостольного князя Владимира передали одноименной часовне батальона по охране ВГО. В свою очередь икону Святого великомученика Дмитрия Солунского с мощами передали часовне, которая расположена в отряде специального назначения «Барс».

Обряды передачи святынь провели настоятель храма святой великомученицы Варвары протоиерей Виталий Тимофеев и Иерей церкви Сошествия Святого Духа отец Сергий Вохмянин.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Заместитель командира батальона Николай Шатунов поблагодарил президента фонда Наталью Мезенцеву за огромный вклад в повышение морально-боевого духа военнослужащих Росгвардии.

«Сегодня у вас особенный день: святой Князь Владимир встал с вами вместе в строй, и каждый верующий воин может попросить помощи божьей», – рассказала Наталья Мезенцева.

Николай Шатунов отметил, что в современных реалиях духовное укрепление российского воинства является неотъемлемой частью службы Отечеству.

По окончании торжества походные иконы поместили на специально подготовленные места в часовнях воинских частей Росгвардии.