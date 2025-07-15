Война в Европе и «страшные русские»: что Франция прописала в новой стратегии безопасности

Франция накануне опубликовала стратегию национальной безопасности – «Национальный стратегический обзор – 2025», где заявляется о риске «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году. Что написано в стратегическом документе и почему европейцы так одержимы «российской угрозой» – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Париж намерен развивать средства ядерного сдерживания, укреплять внутреннее единство и устойчивость, а также инвестировать в «моральное перевооружение нации»

Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Стратегия страха

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции обнародовал обновленную доктрину в области обороны и безопасности – «Национальный стратегический обзор – 2025». В документе говорится о высокой вероятности начала масштабного вооруженного конфликта в Европе к 2030 году. Подчеркивается, что конфликт, скорее всего, произойдет за пределами национальной территории Франции, однако страна может быть втянута в него.

Согласно обновленным планам, Париж намерен развивать средства ядерного сдерживания, укреплять внутреннее единство и устойчивость, а также инвестировать в «моральное перевооружение нации».

В обзоре неоднократно упоминается «российская угроза». Слова «Россия», «российский» и «Москва» встречаются в документе более 80 раз. Кроме того, указывается на активизацию «враждебных действий» со стороны России против Европы – речь идет, в частности, о шпионаже и «пролетах» над территориями некоторых союзников.

Также высказывается предположение о возможных действиях России в ближайшие 3–5 лет, включая гипотетические операции в Молдавии, на Балканах или даже против стран НАТО. При этом в докладе не приводится конкретных доказательств в поддержку подобных утверждений.

Перед нами – классический документ русофобского характера: он пропитан паническим страхом перед Россией, но не содержит убедительных доказательств гипотетической угрозы со стороны Москвы.

Владимир Путин не раз объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО – в этом просто нет смысла Фото: kremlin.ru

Путин опровергает

Президент России не раз опровергал мифические страхи пугливых европейцев. Его заявления на эту тему можно считать десятками. Наиболее четко позиция России была изложена в интервью Такеру Карлсону 9 февраля 2024 года, где Владимир Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО – в этом просто нет смысла.

Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк». Именно так и раздувается образ «российской угрозы».

«Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно. Есть, конечно, средства сдерживания. Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – опровергает страхи Запада российский лидер.

Страны Запада напрямую участвуют в военном конфликте на Украине Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

В своем глазу бревна не видят

Путин давно пытается донести предельно простую истину: глобальный конфликт между Россией и Европой чреват уничтожением человечества. Поэтому для России нет никакого смысла развязывать такое противостояние – это настолько очевидно, что даже не должно обсуждаться.

Однако на Западе считают иначе: «российскую угрозу» не только прописывают в стратегических документах, но и ежедневно озвучивают устами политиков, пугая «страшными русскими».

Возможно, эта попытка выдать желаемое за действительное проистекает из собственных враждебных намерений в отношении России. Хотя «намерения» – это еще мягко сказано. Страны Запада напрямую участвуют в военном конфликте на Украине: поставляют вооружение, обслуживают его своими специалистами, предоставляют украинской армии данные аэрокосмической разведки. Это позволяет ВСУ наносить удары не только по Российской армии и флоту на поле боя, но и по глубинной территории России – с помощью дронов и дальнобойного оружия.

Запад по уши погружен в российско-украинское противостояние – и не с начала СВО, а с 2014 года, когда он, по сути, организовал государственный переворот в соседней с Россией стране. НАТО осуществило несколько волн расширения на Восток, вплотную приблизившись к российским границам.

Но вот напасть на Европу, по западной логике, должны почему-то именно русские. Именно такую нелепицу и прописывают в своих стратегических документах.