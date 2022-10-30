Война против России ведется широким фронтом, заявил Кириенко

Кроме боевых действий в зоне спецоперации есть еще колоссальная экономическая война против России. Об этом первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко сказал, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны <...> Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — отметил Кириенко.

Он отметил, что такого количества санкций против одной страны не вводили никогда в истории. По его мнению, цель всего этого — попробовать лишить Россию права на будущее, передает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.