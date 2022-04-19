Война 1941-1945 глазами фронтовиков и потомков: Нацмузей РТ открыл выставку «без оружия»

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов открылась выставка, приуроченная ко Дню Победы, 9 Мая, но без оружия и иных предметов военного времени, ставших музейными экспонатами. Небольшая экспозиция «Фронтовые зарисовки» собрала полевое творчество фронтовиков и их потомков, в том числе современников.

Основа выставки – 16 диорам, созданных казанским адвокатом Игорем Турушевым. Это занятные миниатюры-макеты боев и солдатского быта – увлечение, которому Турушев посвящает свой досуг уже больше десяти лет.

На одной из диорам, например, бой около украинской избы, крытой соломой. Здесь много персонажей, боевая техника, а также предметы мирного дереве кого быта – скамья около избы, ведро, глиняные горшки. Одного из солдат Турушев сделал портретно похожим на актера Алексея Серебрякова. Советский броневик на миниатюре уже захвачен немцами…

«Мельчайшая работа. Если присмотритесь, увидите, что лица фигурок, размером с полногтя, расписаны вплоть до того, что видна щетина. На моей любимой диораме ”22 июня 1941 года, 10 утра” особенно важна мимика советских пограничников, которые знают, что погибнут, но не сдаются, не отступают. И здесь детали: заточенная лопата, свисающие лямки каски… А траншея, если присмотритесь, сделана из палочек от мороженого, трава – укроп», - рассказал автор диорам Игорь Турушев.

В выставку, признался он, не вошли, просто не уместились, ещё три миниатюрных макета. На одном немецкие солдаты пьянствуют рядом со множеством опустошенных бутылок, на другом – зимняя военная сцена. Ещё одну диораму Турушев и его единомышленники по увлечению хотели, но, увы, не успели сделать к выставке: планировали визуализировать побег Михаила Девятаева из немецкого плена – момент, когда группа пленных бежит к самолёту врага, чтобы угнать его.

«Фронтовые зарисовки» - это, помимо диорам, 6 картин и 11 графических работ (карандашных рисунков) из фондов Национального музея РТ. Центральная картина выставки – «Оборона Севастополя» в черно-красных тонах. Она написана в 2020 году казанскими художниками Финатом Набиуллиным и Мударисом Мингазовым и предоставлена, как и диорамы Турушева, на время выставки Музею Великой Отечественной войны.

«Это вообще исходник триптиха, который создавался для Музея Великой Отечественной войны в Москве. Здесь изображен первый день войны, когда германская и румынская авиация начали бомбить Севастополь. Дома, которые мы видим на горизонте, прописаны по фотографиям тех лет. На левой части триптиха, которой здесь нет, вражеские самолёты бомбят крейсер ”Червона Украина”, на левой – плавбаза»,- рассказал «Татар-информ» один из создателей произведения Финал Набиуллин.

Из фондов самого Национального музея РТ на выставке представлена картина, например, Накия Бикташева «Муса Джалиль и Андре Тиммерманс в тюрьме», а также работа самого Андре Тиммерманса «Окраина города Тирлемона». Бельгиец Тиммерманс, к слову, — тот самый человек, который передал в СССР рукопись стихов Мусы Джалиля, написанных им в плену и получивших на родине поэта название «Моабитских тетрадей». Супруга Тиммерманса Мари Жан подарила картину мужа вдове Мусы Джалиля Амине Залиловой, а та, в свою очередь, передала ее Национальному музею республики.

Как рассказал заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ Александр Александров, изначально выставку, приуроченную к 9 Мая, предполагали несколько иной. Но в свете политической ситуации решили проект «обезоружить» и показать творчество фронтовиков Великой Отечественной войны с мест военных действий, а также произведения военной тематики послевоенных поколений.

Выставка «Фронтовые зарисовки» будет работать до 29 августа, и посетить ее можно в том числе по «Пушкинской карте». До конца года Музей ВОВ представит ещё две выставки, связанных с военными годами 1941-1945.