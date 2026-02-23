«Воин умирает, когда о нем забывают»: в Казани возложили цветы к Вечному огню

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в парке Победы состоялась сегодня в Казани.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков, Герой России Александр Лапин, а также ветераны боевых действий, представители патриотических и молодежных движений.

Юнармейцы, бойцы студенческих отрядов, представители «Молодой гвардии» и волонтеры СВО выстроились в два ряда, образовав коридор к Вечному огню. Почетный караул под звучание оркестра Казанского танкового училища вынес венок и возложил его к мемориалу. Затем была объявлена минута молчания. В тишине собравшиеся почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

После исполнения оркестром государственных гимнов все присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Всего за минуту мемориал оказался покрыт красными гвоздиками.

«Важно сохранять память о тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений. Своей памятью мы выражаем им благодарность. Есть одно старое высказывание: “Воин умирает дважды: когда погибает в бою и когда о нем забывают”. Мы не имеем права забывать, не имеем права не передать их имена молодым поколениям», – отметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, Герой России Расим Баксиков.

Герой России Александр Лапин подчеркнул, что День защитника Отечества пронизан славой и победами наших прадедов, дедов и отцов.

«Сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества – всех тех, кто отдал свои жизнь и здоровье, чтобы мы могли жить свободно и независимо и отдавать все самое лучшее нашим детям. Сегодня наша великая Россия, весь наш прекрасный, героический, многонациональный народ отмечает День защитника Отечества, который вобрал в себя лучшие традиции Красной армии, Советской армии и Военно-морского флота», – сказал он.

Он также подчеркнул, что именно подвиг наших героических предков дал нам возможность развивать наше Отечество.