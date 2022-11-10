«Воевать против матери не буду»: Татарстан ответил на «признание независимости» из Киева

Попытка киевского режима «признать независимость» Татарстана показала политическую неполноценность нынешней Украины, считают эксперты. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» политики и ученые отметили бесперспективность попыток «раскачать» Россию изнутри и посоветовали киевским властям подумать о бедственном положении собственного народа.

На официальном сайте Верховной Рады Украины появилась электронная карточка проекта постановления о «признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан» Фото: соцсети

«Инициатива исходит из парламента, который в последние годы легализовал фашизм и нацизм»

Утром 10 ноября на официальном сайте Верховной Рады Украины появилась электронная карточка проекта постановления о «признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан». Конкретных деталей о содержании документа нет, но ни у кого нет сомнений, что это постановление – очередная попытка киевских парламентариев оказать внешнее воздействие на политическую стабильность внутри России.

Ранее в октябре аналогичный документ был утвержден в отношении Чечни – тогда украинские власти назвали российский субъект «оккупированной территорией» и признали «суверенитет Республики Ичкерия*» (*Республика Ичкерия – террористическая организация, запрещенная в РФ).

Айрат Фаррахов: «Это абсолютная провокация, которая говорит о нацистской и экстремистской сущности нынешнего украинского государства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов считает, что действия Верховной Рады являются провокацией в отношении России.

«Это абсолютная провокация, которая говорит о нацистской и экстремистской сущности нынешнего украинского государства. Особое сожаление вызывает, что это исходит из парламента – площадки, где должна быть возможность трезво оценивать все те события, которые происходят. Это исходит из парламента, который в последние годы легализовал фашизм, нацизм, а также пересмотрел итоги Великой Отечественной войны», – подчеркнул Фаррахов.

Он добавил, что в связи с такими действиями украинского парламента на ум приходят строки великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, которого во время Великой Отечественной войны казнили фашистские захватчики.

«Он сказал: “Я татарский сын великого русского народа. И воевать против матери не буду никогда”», – процитировал Фаррахов.

Депутат подчеркнул, что украинским инициаторам этой провокации, заседающим в Верховной Раде Украины, лучше сосредоточиться на непростом положении собственного населения.

«Я бы посоветовал им позаботиться о своем народе, которому сейчас очень непросто», – резюмировал Фаррахов.

«Украина играет в опасную игру, на ее территории есть масса проблем»

Схожего мнения придерживается доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков. Он подчеркнул, что эти провокации не дадут результата, но могут усугубить политический кризис внутри самого украинского государства.

Андрей Большаков: «Посредством украинского государства по нам наносятся информационно-психологические удары» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что происходит, — часть гибридной войны „коллективного Запада“ против России. Посредством украинского государства по нам наносятся информационно-психологические удары. Недавно была „Ичкерия“, теперь придумали „независимый Татарстан“. Понятно, что к реальной политике это не имеет никакого отношения. Вмешательство в дела другого государства — невозможно, а вопрос „независимости“ никем внутри России не поднимается», — подчеркнул Большаков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

По словам эксперта, цель таких акций — попытка дестабилизации России и ее регионов изнутри, однако все эти провокации обречены на провал.

«Граждане России такие выпады со стороны украинских экстремистов не поддержат. А Украина играет в опасную игру. На ее территории есть масса проблем, например, с русинами (группа восточнославянского населения, компактно проживающая в Закарпатье, — прим. Т-и), которые не решаются украинским государством долгие годы. Попытки дестабилизации у нас могут аукнуться на той части Украины, которая пока еще находится под управлением марионеточного режима Киева», — заключил Андрей Большаков.

«Татарстан – это часть России, которая олицетворяет самые передовые достижения»

Собеседники «Татар-информа» сходятся во мнении, что киевские власти так и не смогли понять простой истины: Татарстан всегда выступал за федерализм, и никогда не поддерживал отделение от России. В составе единого государства республика показывает высокие темпы социально-экономического и технологического развития, постоянный рост качества жизни граждан.

Олег Морозов: «Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности.» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В то же время, появление постановления Верховной Рады о «признании независимости Татарстана» демонстрирует политическую неполноценность нынешних украинских властей, считает депутат Государственной Думы РФ от РТ Олег Морозов.

«Это, безусловно, провокация и демонстрация комплекса политической неполноценности. Это болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса, оправдание собственной государственной неполноценности», — поделился своим пониманием ситуации российский парламентарий.

По словам Морозова, Татарстан уже определил свою судьбу в качестве неотъемлемой части России сам, без советчиков из соседнего государства, которое он назвал «распадающимся».

«При этом Республика Татарстан не просто часть России, но та ее часть, которая олицетворяет самые передовые экономические, научно-технические и социальные достижения, а также пример межнационального и межконфессионального согласия, отсутствием которого страдает современная Украина», — заключил Морозов.

«Провокации Украины лишь способствуют укреплению нашего единства»

Вопреки расчетам киевского режима, попытки подорвать стабильность внутри России приводят к противоположному результату – российский народ становится еще более сплоченным. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

Айдар Метшин: «Очередные инсинуации украинских властей – совершеннейший бред» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Очередные инсинуации украинских властей – совершеннейший бред. Республика Татарстан находится в центре России и является примером межнационального и межконфессионального единения и уважения. Отмечу, что такое братство и взаимоуважение прочувствовали на себе люди, которые в начале этого года прибыли в наш регион с бывших украинских территорий в поисках мирной и нормальной жизни. Они получили здесь всестороннее внимание и поддержку. Такими провокационными действиями Украина лишь способствует укреплению единства российского народа», – сказал Метшин.

«Мы не заявляли о независимости, как они могут что-то там признавать или нет?»

Татарстан не заявлял о независимости и продолжает жить как субъект Российской Федерации. Украинский проект постановления о независимости республики – это довольно слабая провокация, поскольку она не несет за собой никакой силы, считает депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

Марат Галеев: «С нашей стороны таких заявлений нет, мы живем спокойно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Их проект немного обескураживает. Мы не заявляли о независимости. Как они могут что-то там признавать или нет? С нашей стороны таких заявлений нет, мы живем спокойно. Я думаю, что их инициатива останется незамеченной», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что попытки расшатать Россию изнутри были предсказуемы, но предпосылок для дестабилизации ситуации в стране нет. Татарстан, в свою очередь, выступает за федерализм, о независимости речи не идет.

«Россия должна отреагировать на это своими победами на поле боя и в экономике»

Татарстан является важным экономическим и социальным регионом России. Он уже более 30 лет в составе Федерации и будет продолжать оставаться частью страны. Внесенный украинским парламентом проект постановления о «признании независимости Татарстана» – это не более чем провокация, на которую не стоит обращать внимания. Таким мнением поделился депутат Госсовета республики Хафиз Миргалимов.

Хафиз Миргалимов: «Татарстан был и остается сердцевиной России во всех сферах: экономической, политической, социальной и так далее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«О какой независимости может идти речь? Татарстан был и остается сердцевиной России во всех сферах: экономической, политической, социальной и так далее. Их проект – провокация. Я думаю, Россия должна отреагировать на это своими победами в экономике, социальном плане и на поле боя», – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что подобные провокации относительно Татарстана уже наблюдались в 1990-е годы, но эти времена безвозвратно ушли в прошлое. На создание нынешнего постановления в Верховной Раде Украины он призвал ответить еще большим единением.

«Татарстан выступает за федерализм, это наше сердцевинное видение строения России», – заключил депутат.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»