«Воевали достойно дедов»: участникам СВО из Татарстана вручили удостоверения ветеранов

В филиале государственного фонда «Защитники Отечества» РТ участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Некоторые осколки навсегда останутся с моим мужем»

Впервые в Татарстане 11 участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Мероприятие прошло в филиале фонда «Защитники Отечества» в Казани.

Удостоверения вручили заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, военный комиссар РТ Сергей Погодин и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина.

«Дорогие мужчины, спасибо вам большое от Кабинета Министров РТ. Мы находимся на постоянной связи с теми, кто сейчас находится в зоне СВО, и с их семьями здесь. Мы благодарим вас за ваше мужество. Поколение, которое сейчас воспитывается в Татарстане, полностью осознает ваш вклад», – сказала Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Дорогие мужчины, спасибо вам большое от Кабинета Министров РТ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После минуты молчания, которой зал почтил память погибших в зоне СВО бойцов, вице-премьер выразила надежду, что ветераны боевых действий поделятся с молодым поколением знаниями и опытом и не дадут недругам очернить историю России.

«Та информация, которую вы донесете до подрастающего поколения, крайне важна, ведь вы свидетели истории современной России. Спасибо вам от имени Раиса РТ. Каждый из вас выполнил долг в полном объеме. Теперь мы просим вас приобщиться к формированию системы патриотического воспитания молодежи», – сказала она.

Перед началом церемонии ветеран боевых действий Валентин рассказал «Татар-информу», что оформление удостоверения заняло у него около недели. Он смутился, когда мы попросили его рассказать о себе. На помощь пришла супруга Алла.

Ветеран боевых действий Валентин рассказал, что оформление удостоверения заняло у него около недели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Награды мужу пришли еще не все, а на груди у него сейчас медаль за участие в СВО. Он и раньше воевал, участвовал в других военных кампаниях. Мой муж пошел служить добровольцем, это было полностью его решение. Сейчас он восстанавливается после ранения, потом хочет вернуться в строй. Я за него переживаю, понимаю, как им там сложно, но нам, женам и близким, тоже непросто верить и ждать», – сказала она.

Алла рассказала, что сейчас в теле супруга около 12 осколков и вскоре его будут оперировать.

«Некоторые осколки останутся с ним навсегда, но какую-то часть, способную навредить здоровью, врачи достанут», – дополнила она.

«Я прошел через огонь, воду и медные трубы»

Сергей Погодин поздравил всех присутствующих с грядущим Днем республики и отметил, что сейчас Татарстан успешно решает экономические и социально-политические задачи, а также вносит достойный вклад в дело укрепления авторитета и могущества нашей Родины.

Сергей Погодин отметил, что сейчас Татарстан успешно решает экономические и социально-политические задачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Руководство Республики Татарстан проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию граждан, социальной защите военнослужащих и членов их семей, а также по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, окружает заботой родителей павших воинов, их вдов и сирот», – сказал он.

Военком отметил, что руководство и жители республики с первых дней проведения специальной военной операции на Украине с целью защиты людей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, заняли активную гражданскую позицию в поддержку спецоперации.

«В республике с начала СВО было организовано оказание гуманитарной помощи военнослужащим. Были сформированы и обеспечены всем необходимым имуществом именные татарстанские батальоны. Сегодня тысячи наших земляков принимают участие в спецоперации на Украине и с честью выполняют свой воинский долг. Они воевали так, как воевали их деды и прадеды, спасая мир от фашизма. Сегодня мы с глубочайшим уважением вручаем удостоверения ветеранов боевых действий участникам специальной военной операции, эта малая часть признания заслуг наших защитников Отечества перед государством и республикой. Спасибо вам!» – сказал Погодин.

Пулеметчик Ринат поступил на военную службу по контракту еще до начала спецоперации в 2020 году, а потом отправился сражаться за Родину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветеран боевых действий, пулеметчик Ринат рассказал «Татар-информу», что поступил на военную службу по контракту еще до начала спецоперации в 2020 году, а потом отправился сражаться за Родину. Получать почетное удостоверение он пришел вместе с женой.

«Это удостоверение – показатель того, что я прошел через огонь, воду и медные трубы. В зоне СВО я был в мотострелковых войсках пулеметчиком. Мы те, кто одними из первых оказывался в самом пекле. Работал я в Сумской и Черниговской областях с самого начала спецоперации. Могу сказать так: тяжело терять своих ребят и ничто эту потерю не восполнит. Я поступил на контрактную службу еще до того, как началась СВО. Получил ранение и уволился, теперь работаю на предприятии», – рассказал Ринат.

Гузель Удачина отметила доблесть татарстанских воинов Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не Рэмбо и Терминатор, а солдат без оружия, который лечит людей»

Гузель Удачина отметила доблесть татарстанских воинов. По ее словам, мужчины выполнили свой воинский долг и подарили всем собравшимся мирное небо над головой.

«Наша страна демонстрирует ответственность перед вами, для вас создан государственный фонд поддержки специальной военной операции "Защитники Отечества". Третий месяц мы работаем и помогаем во всех направлениях ребятам, которые возвращаются с СВО, и тем, чьи защитники не вернулись. С сегодняшнего дня мы будем идти с вами рука об руку в решении ваших проблем и вопросов, все мы готовы вам помочь», – отметила она.

Глава фонда дополнила, что после вручения удостоверений к каждому военнослужащему будет прикреплен социальный координатор, с которым он может связаться в любое время.

О том, как в зоне СВО работают медики, рассказал ветеран боевых действий Денис. Для него удостоверение – это память о тех событиях, которые он пережил.

«Я провел в зоне боевых действий около полугода на линии Сватово – Кременная в ЛНР. Оказывал помощь тяжелораненым, работал по своей специальности – врачом-травматологом. Там морально тяжело, вид раненых людей оставляет отпечаток на психике, поэтому периодически меня отпускают отдыхать. Был у меня один раненый боец, который пришел с болями в грудной клетке и спокойно сидел в очереди. Как только начали его проверять, оказалось – пулевое ранение в сердце. Его прооперировали, он выжил. Я не Рэмбо или Терминатор, а солдат без оружия, который лечит людей», – сказал он.

Денис сказал, что если его пригласят выступить с лекцией, то он не откажется и обязательно поделится опытом.