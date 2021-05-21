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Ру Тат
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21 мая 2021  13:14

Военным комиссаром Вахитовского и Приволжского районов Казани стал Михаил Венедиктов

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Военным комиссаром Вахитовского и Приволжского районов Казани назначен полковник Михаил Венедиктов, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня коллективу военкомата представили нового руководителя.

Ранее пост военного комиссара Приволжского и Вахитовского районов Казани занимал Шамиль Ханнанов, который ушел из жизни в ноябре прошлого года.

Михаил Венедиктов в 1987 году окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и артиллерии имени маршала артиллерии М.Н.Чистякова, в 2008-м —Казанский государственный университет им.В.И.Ленина, в 2010 году — Казанский федеральный университет.
С 1987-го по 1992 год проходил военную службу в Группе Советский войск в Германии.
С 1992-го по 1996 год — в Московском военном округе.
С 1996-го по 2001 год — в группе Российских войск в Закавказье.
С 2001-го по 2010 год — начальник отдела кадров, начальник 3-го отдела кадров и учета офицеров запаса в Военном комиссариате РТ.
С 2010-го по 2013 год — начальник отдела в военном комиссариате РТ по Кировскому и Московскому районам Казани.
С 30 августа 2013 года занимал должность военного комиссара в военном комиссариате РТ по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам Казани.

Награжден Орденом Почета, десятью ведомственными медалями Министерства обороны РФ.

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