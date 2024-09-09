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Общество 9 сентября 2024 13:20

Военным и членам их семей теперь будут возмещать расходы на личный транспорт

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Военнослужащие, пенсионеры военной службы и члены их семей, имеющие право на безвозмездный проезд, теперь смогут получать компенсацию за эксплуатацию собственного автомобиля в определенных ситуациях, таких как служебные командировки или отпуск. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба правительства России.

Согласно закону «О статусе военнослужащих», военные и пенсионеры имеют право на данную компенсацию. Однако ранее процесс возмещения затрат на использование личного автотранспорта не был регламентирован. Ранее военнослужащие могли получить компенсацию за поездки на поезде или самолете, предоставляя проездные билеты для подтверждения своих расходов.

Постановление определяет порядок компенсации расходов за использование автомобильного транспорта. Этот порядок будет установлен Министерством внутренних дел, Министерством обороны и другими органами государственной власти, в которых предусмотрена военная служба.

#военнослужащие #льготы
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