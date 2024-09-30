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Военный суд приговорил подорвавшего машину Захара Прилепина к пожизненному сроку
Военный суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта дела о покушении на Захара Прилепина Александра Пермякова. Решение вынес военный суд Москвы, сообщает ТАСС.
Пермяков был приговорен к пожизненному заключению с наложением штрафа в размере 700 тысяч рублей. Приговор гласит, что первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию особого режима.
В мае 2023 года в новгородской области взорвали автомобиль публициста и политика Захара Прилепина. В результате взрыва погиб мужчина, находившийся в машине, а Прилепина госпитализировали с травмами.
Позднее задержанный рассказал, что его завербовала одна из спецслужб Украины, а взрывное устройство в действие он привел дистанционно.
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