Военный суд отправил жителя Казани в колонию за фейки о Вооруженных Силах РФ

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор 29-летнему жителю Казани Марату Гилманову. Его признали виновным в публичных призывах и оправдании терроризма, распространении фейков о Вооруженных Силах РФ и призывах к экстремистской деятельности.

Как стало известно «Татар-информу», в июне 2023 года Гилманов в канале одной из известных в Татарстане личностей, будучи противником СВО, разместил комментарии с фейковой информацией о том, что Вооруженные Силы РФ совершили военные преступления. Он оставлял нелестные комментарии, сравнивая Россию с фашистской Германией, и обвиняя в военных преступлениях против Украины. Гильманов вступал в спор с другими комментаторами, высказываясь о деятельности Вооруженных Сил России негативно.

В августе 2023 года он увидел в другом телеграм-канале пост об обстреле территории Крыма. Со своего аккаунта он разместил комментарий, поддерживающий обстрелы и оправдывающий действия ВСУ. В нем он поддержал убийство русских, негативно высказывался о славянах в целом.

Марат Гилманов во время суда подтвердил публикацию этих комментариев, но объяснил, что сделал это из-за неправильного восприятия целей и задач СВО. Его защита настаивала, что комментарии были малозначительными, не представляли общественной опасности и просила прекратить дело.

Гилманов оставлял комментарии с аккаунта «Marat Gilmani», также писал о том, что необходимо совершать насильственные действия по отношению к русским людям и российским военнослужащим, участвующим в СВО. Он писал, что поддерживает убийства русских, негативно и унизительно отзывался о них, высказывал радость от того, что те погибают на СВО.

Экспертиза показала, что Гилманов полностью вменяем. Свою вину он признал и раскаялся.

Военный суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов еще на три года.