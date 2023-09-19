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Военный суд оштрафовал на 300 тысяч татарстанца за оправдание в Сети террористической орг
В центральном окружном военном суде рассмотрели уголовное дело против 41-летнего татарстанца. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Заседание прошло в закрытом режиме в помещении Казанского гарнизонного военного суда. Гособвинителем в этом процессе лично выступил прокурор РТ Илдус Нафиков.
Установлено, что в августе 2021 года мужчина на своей странице в VK разместил текст, оправдывающий действия запрещенной в РФ террористической организации. Неограниченный круг пользователей соцсети мог эту публикацию просматривать.
На прениях сторон гособвинитель предложил суду назначить фигуранту наказание в виде 5 лет колонии общего режима, а также лишить его права заниматься администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в соцсетях в течение двух лет.
Суд оштрафовал мужчину на 310 тысяч рублей в доход государства.
Решение об апелляционном обжаловании приговора гособвинением будет принято после изучения мотивировки принятого решения и протокола судебного заседания.
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