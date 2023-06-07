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Военный суд оштрафовал экс-военнослужащего из РТ на 350 тысяч за оправдание терроризма
В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему из Татарстана, который в социальных сетях оправдывал терроризм, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.
В процессе проверки информации о возможной причастности 32-летнего уроженца Тюлячинского района к оправданию терроризма выяснилось, что он на своей странице в Instagram публично оправдывал действия мужчины, совершившего нападение на отдел и сотрудников полиции в городе Кукмор.
Эксперты заключили, что его действия являются оправданием терроризма. В результате мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Разработку по этому делу вели в УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии.
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