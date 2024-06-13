Военный суд оставил главного связиста Минобороны РФ в СИЗО

Второй Западный военный окружной суд оставил в СИЗО начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере более 36 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.

Генерал-лейтенант был арестован 22 мая. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки.