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Военный суд оставил главного связиста Минобороны РФ в СИЗО
Второй Западный военный окружной суд оставил в СИЗО начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере более 36 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.
Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.
Генерал-лейтенант был арестован 22 мая. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки.
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