Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену

Инженера Артема Лозового* приговорили к 18 годам колонии по делам о государственной измене и подготовке теракта, сообщает РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд назначил ему три года в тюрьме и еще 15 лет в колонии строгого режима, а также оштрафовал Лозового* на 700 тысяч рублей.

По данным агентства, гособвинение запрашивало для него 22 года колонии, а сумма штрафа должна была составить 800 тысяч рублей.

Из-за грифа секретности заседание провели в закрытом режиме.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.