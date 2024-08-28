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Происшествия 28 августа 2024 15:29

Военный суд назначил 18 лет колонии инженеру Лозовому* за госизмену

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Инженера Артема Лозового* приговорили к 18 годам колонии по делам о государственной измене и подготовке теракта, сообщает РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд назначил ему три года в тюрьме и еще 15 лет в колонии строгого режима, а также оштрафовал Лозового* на 700 тысяч рублей.

По данным агентства, гособвинение запрашивало для него 22 года колонии, а сумма штрафа должна была составить 800 тысяч рублей.

Из-за грифа секретности заседание провели в закрытом режиме.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

#Уголовное дело
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