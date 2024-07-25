«Военный преступник» из Израиля в Конгрессе США: зачем Нетаньяху хочет создать НАТО-2

Биньямин Нетаньяху: «Я вижу протестующих, которые держат плакаты „Геи за Газу“. Это все равно что бы они держали плакаты „Куры за KFC“»

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Американские гастроли «военного преступника»

«Биньямин Нетаньяху — первый военный преступник, который вещает с трибуны Конгресса США», – так охарактеризовал это выступление Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт. В этих резких словах сенатора есть своя логика. А как еще называть Нетаньяху после геноцида палестинцев в секторе Газа, где погибло несколько десятков тысяч мирных жителей, включая детей?

«Нетаньяху будет искать поддержку во время своего визита в США, но обнаружит сбитую с толку нацию», – сообщила газета The New York Times. Действительно, уже накануне визита израильского премьер-министра страсти в американском обществе разгорелись. Вокруг Капитолия еще с вечера начали возводить заборы перед обращением премьера Израиля Нетаньяху к Конгрессу США.

В Вашингтоне его встретили массовыми пропалестинскими протестами, которые он назвал позором, а их участников – «полезными идиотами Ирана». Более того, Нетаньяху на этих оскорблениях не остановился.

«Я вижу протестующих, которые держат плакаты „Геи за Газу“. Это все равно что бы они держали плакаты „Куры за KFC“», – так «остроумно» Нетаньяху снова оскорбил протестующих против него жителей США.

Примерно половина демократов из числа членов Конгресса США не пришли на выступление израильского премьер-министра на совместном заседании палат конгресса в среду, пишет Axios. Речь Нетаньяху пропустила в том числе бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и член Палаты представителей США Александриа Окасио-Кортес. Как отмечает портал, бойкот израильского премьера на этот раз был «значительно более масштабным», чем во время выступления в 2015 году, когда его речь пропустили 58 демократов.

Известно, что вице-президент США Камала Харрис решила не председательствовать на заседании конгресса в среду, где будет вступать Нетаньяху. Свой отказ она объяснила строгим расписанием. Харрис добавила, что ее отсутствие не следует интерпретировать как изменение ее позиции в отношении Израиля. Более того, вероятный претендент от Демократической партии на пост президента США даже не присутствовала на выступлении Нетаньяху.

Нетаньяху предложил США создать новый военный альянс на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО Фото: скриншот видео

Зачем Нетаньяху поехал в Америку?

Все просто – ему нужна война США против Ирана. Кроме того, израильский лидер выступил перед конгрессом в попытке найти поддержку у США в свете растущей международной критики войны в Газе. Нетаньяху выступил в конгрессе и под бурные аплодисменты заявил, что война с ХАМАС – это борьба цивилизации с дикостью и в этой борьбе Израиль и США должны быть вместе. Правда, он умолчал, что эта «борьба цивилизации с дикостью» ведется еще более дикими способами, а именно – кровавой бойней мирных жителей Палестины.

С октября 2023 года Израиль ведет военную операцию в секторе Газа против палестинской повстанческой группировки «ХАМАС». Тель-Авив считает, что повстанцев поддерживает Иран. Кроме того, на выходных Израиль, США и Великобритания нанесли удары по объектам «двойного назначения» в йеменском порту Ходейда в ответ на теракт в Тель-Авиве, организованный хуситами.

Нетаньяху предложил США создать новый военный альянс на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО. Он будет направлен против «иранской угрозы». Нетаньяху надеется, что в уставе НАТО-2 будет такой же пункт №5, как в уставе НАТО, который обязывает США открыто вступать в войну, если на Израиль нападут. В том числе и с применением ядерного оружия. Понятно, против кого эта угроза направлена, – против Ирана.

«Я обращаюсь к Америке: дайте нам инструменты быстрее, и мы быстрее закончим работу. Видение нового альянса будет естественным расширением новаторских Авраамовых соглашений. Эти соглашения привели к установлению мира между Израилем и арабскими странами. Их поддержали и республиканцы, и демократы. Этот альянс мы можем назвать “Авраамов альянс”», – с таких козырей зашел Нетаньяху с трибуны Конгресса США.

У Израиля хороший опыт сотрудничества именно с экс-президентом США. А Дональд Трамп наиболее вероятный президент Америки со следующего года Фото: commons.wikimedia.org

Почему НАТО-2 не будет?

По ряду причин. Главная из которых – раскол американского общества по поводу действий Израиля в секторе Газа. Если республиканцы сдержанно поддерживают Израиль, то среди демократов царит обструкция израильского руководства.

Кроме того, все видят, что цель визита Нетаньяху в первую очередь – это попытка снова наладить контакты с Трампом. У Израиля хороший опыт сотрудничества именно с экс-президентом США. А Дональд Трамп наиболее вероятный президент Америки со следующего года. Неудивительно, что Нетаньяху сразу же по приезду помчался встречаться с Трампом.

То есть этот визит не сколько про НАТО, который показывает бессилие Израиля перед мусульманскими странами, сколько стремление заручиться поддержкой заранее у фаворита президентской гонки. То есть сугубо низменные и практические интересы, прикрываемые тирадами про «Авраамов альянс».

Для России НАТО-2 совершенно неприемлемо как новая военная структура, направленная против российских стратегических союзников – против Ирана и других мусульманских стран.

Американцы настолько погрязли в поддержке разнообразных конфликтов по всему земному шару, что еще одного нахлебника (подобного Украине) в виде Израиля уже не выдержат. Америке не то чтобы НАТО-2 создавать, а с первым бы НАТО разобраться, ведь основную лямку по содержанию НАТО тянут именно США. Так что надрываться в США ради Израиля не будут. Тем более в преддверии выборов.