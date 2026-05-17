Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине, пишет американский журнал Foreign Policy, согласно РИА Новости.

В публикации говорится, что как только боевые действия на Украине прекратятся, Евросоюзу предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы и возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи. Европейцам потребуются годы, чтобы наверстать упущенное, в то время как российские вооруженные силы выросли в размерах, накопили почти пятилетний боевой опыт и располагают реальными преимуществами, за которыми ЕС не поспевает, подчеркивается в статье.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отмечал глава государства.