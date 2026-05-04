Военный парад, выставка техники и салют: как в Казани отметят День Победы

В Татарстане сегодня осталось всего 92 фронтовика – последние свидетели Великой Отечественной войны. О мерах поддержки ветеранов и о том, как республика отметит 9 Мая, рассказали на брифинге в Кабинете Министров РТ.





День Победы – это день памяти, день скорби, день радости

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С Республикой Татарстан связаны имена 353 Героев Советского Союза, 185 из них – уроженцы Татарстана, отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Их имена сегодня увековечены в наименованиях улиц, на мемориалах, в памятниках и скверах и, безусловно, в нашей памяти», – подчеркнула она.

Лейла Фазлеева напомнила, что День Победы проходит в Год единства народов России, объявленный Президентом России, и в Год воинской и трудовой доблести, объявленный Раисом Татарстана.

«День Победы – это день памяти, день скорби, день радости. Это событие, которое сегодня должно быть четко понятно всем молодым людям, молодому поколению Татарстана», – сказала Лейла Фазлеева.

Сегодня в Татарстане проживают 92 фронтовика, более 5,3 тысячи тружеников тыла и тысяча вдов погибших участников войны.

За десять лет число непосредственных участников и свидетелей памятных исторических событий сократилось почти в десять раз, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова: «В апреле этого года, согласно указу Президента РФ, ко Дню Победы была произведена специальная выплата Социальным фондом»

310 ветеранов Великой Отечественной войны из Татарстана перешагнули столетний рубеж.

«В апреле этого года, согласно указу Президента РФ, ко Дню Победы была произведена специальная выплата Социальным фондом», – рассказала министр.

Ветеранам республики вручают подарки от имени Раиса РТ Рустама Минниханова. Продуктовые наборы и поздравительные открытки уже доставлены в муниципальные образования для вручения ветеранам войны, труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов.

Меры поддержки

Для ветеранов из Татарстана действуют различные меры социальной поддержки. Они получают первоочередное медицинское лечение, бесплатные медпрепараты, проходят диспансеризацию, пользуются санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации, социальными услугами.

«Ветераны Великой Отечественной войны, как и инвалиды войны, относятся к федеральным категориям льготников. Им предоставляется 50-процентная скидка на оплату ЖКУ, бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и проезд на водном транспорте», – рассказала Зарипова.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их люди пользуются правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Труженикам тыла предоставляется ежемесячная денежная выплата из бюджета РТ. В числе наиболее значимых мер поддержки – предоставление жилья и ремонт жилых помещений.

«С момента реализации Указа Президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19 148 ветеранов улучшили свои жилищные условия», – отметила Эльмира Зарипова.

В Татарстане откроют памятник Ильдусу Мостюкову

Накануне Дня Победы в Татарстане откроют памятник Ильдусу Мостюкову – Герою Социалистического Труда, известному не только в республике, но и далеко за его пределами, анонсировала также Фазлеева.

«В преддверии Дня Победы памятник величайшему человеку будет установлен и открыт, символизируя дань памяти и уважения к Мостюкову, а также к тому поколению, которое он представлял», – сказала она.

Ильдус Мостюков был хорошо известен в двух ипостасях – как отец отечественной системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» и как глава общественной организации «Герои Татарстана». В 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а его разработка отмечена Ленинской и Государственной премиями СССР.

Военный парад и салют

В День Победы в Казани пройдет военный парад и прогремит праздничный салют. Подробнее о мероприятиях рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

«9 Мая мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к воинским захоронениям и мемориалам трудовой доблести в парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Далее состоится торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, которое будет сопровождаться статичным показом боевой техники – как исторической, так и современной, вместе с выставкой общественных организаций патриотической направленности на площади Тысячелетия», – сообщил он.

Азат Абзалов: «После прохождения войск Казанского гарнизона состоится масштабная театрализованная композиция, раскрывающая вклад татарстанцев в Великую Победу»

Выставка военной техники в День Победы будет работать весь день.

«После прохождения войск Казанского гарнизона состоится масштабная театрализованная композиция, раскрывающая вклад татарстанцев в Великую Победу. Трудовой подвиг будет раскрыт художественными красками, представители всех предприятий трудовой доблести Татарстана примут участие в параде», – заметил Абзалов.

Также пройдет акция «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других артистов.

«В этот день на улице Баумана состоится реконструкция празднования Дня Победы, которое было организовано 81 год назад», – сказал Азат Абзалов.

Праздник завершится в 22 часа большим салютом, который будет дан из шести точек в акватории Казанки.

«Просмотр будет удобен с набережных. По окончании будет организован специальный общественный транспорт. Приглашаем всех пользоваться им», – отметил Абзалов.