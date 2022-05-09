Военный парад и голуби в небе: «Нижнекамскнефтехим» отметил День Победы

77-ая годовщина празднования Победы в Великой Отечественной войне прошла в Нижнекамске торжественно и ярко. Жители города отдали дань уважения подвигу героев, которые сражались на передовой, трудились в тылу, на боевых позициях проявили отвагу и честь, чтобы защитить Родину от фашистских захватчиков.

Каждый желающий смог увидеть личные вещи красноармейцев, найденных поисковиками

9 мая на площади имени Николая Васильевича Лемаева возле центрального фонтана расположились тематические площадки. «Нижнекамскнефтехим», входит в компанию СИБУР, организовал концерт с участием сотрудников предприятия и профессиональных коллективов. Песни военных лет исполняла легендарная группа «Романтики». Здесь же можно было сделать фото на память в специальной фотозоне. Поисковый отряд «Нефтехимик», много лет выезжающий в экспедиции на «Вахты Памяти», представил нижнекамцам и гостям города экспонаты из Музея «Боевой Славы», а также ценные находки из последней экспедиции, которая завершилась накануне 9 мая.

Военная палатка, где были представлены экспонаты отряда имитировала солдатский быт времен Великой Отечественной – санитарка, ухаживающая за раненым солдатом, уставший боец, отдыхающий после очередного боя. Каждый желающий смог увидеть личные вещи красноармейцев, найденных поисковиками – немых свидетели страшных событий тех дней. Представлены были также макеты пулемета «Максим» и миномета, обезвреженные снаряды, оружие военных лет.

- В 1939 году мы жили в Польше, мне было 4,5 года. Моего отца еврея сразу забрали солдаты с автоматами. Моя мама пошла к охраннику, отдала ему свое обручальное кольцо, и выкупила папу из плена. Мы бежали из страны в СССР. Жили в разных местах, в итоге перебрались в Минск, но фашисты пришли и туда, - вспоминает о годах военного лихолетья советник директора департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рафаил Глянц.

- Дед Миннегарай Басыров служил на войне, от рядового до младшего лейтенанта дошел, был замполитом роты. Вернулся весь израненный. Другой дедушка был узником Освенцима. Пока мы помним, они живы, - отметил директор завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильгиз Яруллин.

Каждый желающий мог отведать солдатскую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне

Организовали нефтехимики и угощение посетителям своей импровизированной Победной площадки. Каждый желающий мог отведать солдатскую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне, а затем вместе с детьми поучаствовать в мастер –классах по изготовлению открыток ветеранам, самолетов, а также других интересных поделок, которые проводили руководители кружков клуба «Юный техник» профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима». Все здесь было интересно и увлекательно.

Площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин и заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Вместе с нефтехимиками они сделали общее фото на память о 77-ой годовщине Победы. А затем все вместе последовали к памятнику Мусы Джалиля, татарского поэта, героически сражавшегося за Ленинград, казненного в плену в 1944 году. Этот памятник нефтехимики установили герою возле Дома народного творчества в 2012 году и с этого времени ежегодно возлагают 9 мая к его подножию цветы. По сложившейся традиции Директорский корпус «Нижнекамскнефтехима» вместе с высокими гостями воздали дань памяти татарскому поэту, возложив цветы.

Каждый год в День Победы все острее ощущается боль утраты, все меньше остается рядом с нами участников войны, живых свидетелей страшных событий 1941-1945 годов. Почтить их память нижнекамцы собрались на торжественном параде в честь 9 мая. Начался парад всеобщей минутой молчания, трехкратным оружейным залпом и запуском в небо 77-ми голубей – символа чистоты и мира. Все участники праздника и делегация «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к Монументу Победы. Труженики тыла и фронтовики - самые почетные гости праздника, в первую очередь для них в благодарность за Победу торжественным маршем прошли стройные колонны молодого поколения горожан - школьники и воспитанники детских садов, кадеты и полицейские, победители смотра строя и песни, учащиеся колледжей и вузов.

Каждый горожанин вспоминал героизм и мужество своих дедов и прадедов

По окончании митинга начались праздничные гуляния – традиционная солдатская каша, концерт с песнями военных лет. И каждый горожанин вспоминал героизм и мужество своих дедов и прадедов, потому что война не обошла стороной ни одну семью. Только из Нижнекамского района на войну ушло почти восемь тысяч человек, половина из которых домой не вернулась. Среди уроженцев района – пять Героев Советского Союза.

- Дед по маминой линии был узником концлагеря, прадеды все погибли. Нет в нашей стране ни одной семьи, кого бы война не коснулась. У меня дед, когда освободился в Германии, на лошади месяц до Смоленска проскакал. С тех пору него лошадь была чуть ли не священным животным, - рассказал директор завода ИМ ПАО «Нижнекамскнефтехим» Максим Шуйский

- В нашей семье много воспоминаний, связанных с Великой Отечественной войной. Есть документы, которые хранятся в музее «Патриот» – это благодарственные письма от командиров частей. А моя мама работала медсестрой в санитарном поезде на Дальнем Востоке, - поделилась помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина

- У меня бабушки труженицы тыла, оба деда воевали. Дед по отцовской линии – лейтенант, командовал взводом разведки, прошел войну с 1942 года до конца. Дед со стороны мамы – воевал в танковых частях, прошел всю войну. Но прадеды погибли. Только из нашей деревни Бута в Альметьевском районе не вернулись домой около сотни солдат, - рассказал директор завода Олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сергей Красильников.

Руководители и сотрудники «Нижнекамскнефтехима» также в этот день возложили цветы к памятнику тружеников тыла, посетили мемориальный комплекс «Братская могила бойцов 80-го лыжного батальона» на городском кладбище.

На предприятии провели целый комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. На учете в Совете ветеранов – 10,5 тысяч бывших сотрудников, которые сегодня на заслуженном отдыхе. Среди них два участника Великой Отечественной войны и 63 труженика тыла. Каждого из них посетили председатели профсоюзных комитетов, поздравили с праздником и передали подарки. Кроме этого, все они получили от предприятия праздничные материальные выплаты.

Ветераны, хоть и находятся на заслуженном отдыхе, все еще остаются частью большой семьи нефтехимиков. Накануне праздника все они были приглашены на праздничный обед, где могли пообщаться с бывшими коллегами. В тёплой, дружеской обстановке ветераны вспоминали годы войны и трудовые будни на «Нижнекамскнефтехиме», пели военные песни.

Состоялся также накануне 9 мая, ставший уже традиционным, Матч Победы. На льду «Нефтехим Арены» скрестили клюшки действующие игроки ХК «Нефтехимик», воспитанники клуба, ветераны хоккея и хоккеисты-любители команды предприятия «Волки Нефтехима», в которой играют представители всех подразделений «Нижнекамскнефтехима».

Кроме того, молодежные активисты предприятия организовали раздачу георгиевских ленточек на проходных «Нижнекамскнефтехима», чтобы все сотрудники ощутили приближение великого праздника Победы.

А 9 мая работники предприятия приняли активное участие в шествии «Бессмертный Полк». Сотни нижнекамцев в этот день с портретами своих родственников, которые сражались на фронте и ковали Победу в тылу, прошлись торжественным маршем по улицам города.

- Мы сегодня пришли с сыном, пронесем портрет моего деда, который прошел всю войну и рассказывал, что это очень страшно, - рассказал председатель профкома завода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» Михаил Мешалкин.

- Мы каждый год участвуем в акции «Бессмертный полк», берем своих детей, несем портреты наших бабушки и дедушки, чтобы отдать дань уважения их подвигу, за то, что они завоевали для нас Победу и возможность жить, растить своих детей и быть свободными, - поделилась своими эмоциями председатель профкома Управления автомобильного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анна Сафина.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»