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Происшествия
8 марта 2022  13:58
Павел Климчак

Военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный флешмоб для женщин в Казани

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Музыканты военного оркестра Казанского спецполка Приволжского округа ВНГ России вместе с представителями Управления Росгвардии по РТ устроили в одном из городских ТЦ музыкальный флешмоб для женщин и поздравили их с 8 марта.

 

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Начался флешмоб с исполнения «Катюши». Вокруг музыкантов сразу собралось много людей, которые стали наблюдать за представлением о снимать происходящее на телефон. В качестве праздничного подарка исполнили татарскую лирическую композицию, а тем временем росгвардейцы вручали женщинам букеты цветов.

В конце флешмоба представитель Управления Росгвардии по Татарстану майор Александр Волков поздравил всех женщин с их праздником. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

#росгвардия #поздравление с 8 Марта
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