Военный оркестр Росгвардии устроил музыкальный флешмоб для женщин в Казани

Музыканты военного оркестра Казанского спецполка Приволжского округа ВНГ России вместе с представителями Управления Росгвардии по РТ устроили в одном из городских ТЦ музыкальный флешмоб для женщин и поздравили их с 8 марта.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Начался флешмоб с исполнения «Катюши». Вокруг музыкантов сразу собралось много людей, которые стали наблюдать за представлением о снимать происходящее на телефон. В качестве праздничного подарка исполнили татарскую лирическую композицию, а тем временем росгвардейцы вручали женщинам букеты цветов.

В конце флешмоба представитель Управления Росгвардии по Татарстану майор Александр Волков поздравил всех женщин с их праздником. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.