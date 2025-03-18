Военный оркестр и три героя России: в Казани прошло первенство ПФО по ММА

Фото: филиал Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан

На площадке казанского спортивного комплекса «Дворец единоборств» прошло первенство Приволжского Федерального Округа по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир был приурочен к 80-летию празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также его посвятили памяти погибших участников специальной военной операции.

Почетными гостями первенства стали президент Союза ММА России Виктор Дроздов, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов, генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Александр Даренков, а также президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА РТ Сергей Гордеев.

Кроме того, гостей и участников соревнований пришли поприветствовать сразу три Героя России: космонавт Антон Шкаплеров, капитан ВС РФ Расим Баксиков и майор Росгвардии Андрей Филоненко. Церемония прошла под аккомпанемент военного оркестра казанского полка Росгвардии. Под звуки марша знаменная группа военнослужащих Росгвардии внесла флаги России и Татарстана.

«В нашем ярком спортивном празднике приняли участие сильнейшие команды и бойцы округа. А это 14 регионов и более 400 спортсменов. Сборная команда Республики Татарстан заняла второе командное место. Наши спортсмены теперь в составе сборной ПФО достойно представят округ на первенстве России», – поделился информацией с журналистом «Татар-информа» руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, член общественного совета Министерства спорта РТ Александр Даренков.

Результаты выступления членов сборной команды Татарстана.

Победители и призеры в категории 12-13 лет:

2-е место – Амир Мухамедзянов, 40 кг (клуб «Легионер», г. Набережные Челны),

3-е место – Матвей Дроздов, 44 кг (клуб Imanov team, г. Казань),

2-е место – Карим Бабаев, 48 кг (клуб Imanov team, г. Казань),

2-е место – Тимур Камалов, 52 кг (клуб «Золотая орда», г. Набережные Челны),

2-е место – Валех Набиев, 57 кг (клуб Sufight academy, г. Казань),

1-е место – Рамиль Хасанов, 57 кг (клуб Imanov team, г. Казань).

Результаты в категории 14-15 лет:

3-е место – Замир Рамазанов, 40 кг (клуб Imanov team, г. Казань),

3-е место – Арсений Альдемиров, 52 кг (клуб «Легионер», г. Набережные Челны),

3-е место – Саид Нуриев, 57 кг (клуб «Армада»),

3-е место – Булат Валиев, 73 кг (Клуб «Sufight academy», г. Казань).

Результаты в категории 18–20 лет:

1-е место – Шамиль Шайхутдинов, 70,3 кг (клуб Imanov team, г. Казань),

2-е место – Никита Платцев, 83,9 кг. (клуб Division, г. Казань),

3-5 место – Арманд Исамов, 120.2 кг (клуб Imanov team, г. Казань).