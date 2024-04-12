Военный Николай Стенькин из Лениногорска награжден медалью «За отвагу»

Сегодня, 12 апреля, в Фонде «Защитники Отечества» Республики Татарстан военнослужащему Николаю Стенькину из Лениногорского района вручили удостоверение ветерана боевых действий.

Российская Федерация также высоко оценила вклад военного в приближении Победы: боец награжден медалью «За отвагу». Награда вручается за мужество, проявленное в боях при выполнении спецзаданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Николай прошел срочную службу в отряде специального назначения — в одном из самых засекреченных и самых боеспособных подразделений, стоящих сегодня на страже безопасности страны. Войска больше известны как спецназ ГРУ — Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Спецназовцы разведывательного управления считаются элитой, и попасть в их число — мечта каждого военного. Разведчик обязан обладать широчайшим спектром навыков: от тактики боевых действий в атаке, прыжков с парашютом, приемов обороны и альпинизма и прочего до знания топографии, психологии, основ химической и радиолокационной разведки, альпинизма. О таких банальностях, как умение водить любой вид военной техники и использовать любое вооружение отечественного и зарубежного производства, даже нечего и говорить. Всеми этими навыками снайпер Николай Стенькин овладел на все 100%.

Поэтому после двухнедельного военного слаживания в 2022 году разведчик-снайпер, взяв в руки снайперскую винтовку Драгунова, залег на боевую позицию.

Боец поделился военными тонкостями: «Снайперская винтовка Драгунова (СВД) проста в устройстве, следовательно, легкая в эксплуатации. Благодаря современному прицелу снайпер может работать и днем, и ночью на расстоянии до тысячи метров. Но главное преимущество — это дульный тормоз-компенсатор, он же пламегаситель. Благодаря большому глушителю обнаружить снайпера практически невозможно».

В мирной жизни Николай работал в нефтяной сфере, из-за чего, по его словам, ему было проще привыкнуть к суровым военным будням. «Грязь, плохие погодные условия меня не пугали, поскольку моя работа была связана с вахтовым методом, в котором всё это уже было, поэтому, выполняя боевые задачи, полз, не обращая внимания на эти мелочи», — рассказывает боец.

О войне Николай говорит неохотно. «Чтобы в случае гибели или взятия в плен не подставлять родных, пришлось сжечь фотографии мамы и дочери, которые носил у сердца. Это далось нелегко, но продиктовано самой войной: фотографии родных могли поставить под удар их жизнь и здоровье», — признается военный.

Молитвы матери уберегли героя этой истории от гибели, но не от ранения. «Я знал, что неприятель объявил на меня охоту. 5 декабря 2022 года. Я целый день был на позиции, к концу боевой смены понял: меня засекли, нужно было срочно „сниматься“, но не успел, прилетел снаряд. Пробило бронежилет, разорвало бок и спину. Машинально, действуя по рефлексу, немного отполз. Боль была нечеловеческая, всё внутри горело. Последняя мысль: „Жаль маму не увижу“. Что-то крикнул своим... Повезло, группа эвакуации вынесла меня с поля боя. Это было около 18 часов, а уже в 10 вечера я лежал на операционном столе в госпитале Горловки. По словам хирурга, осколки были в полсантиметре от позвоночника», — вспоминает Николай.

Самый счастливый день в жизни матери бойца Ирины Стенькиной наступил 12 апреля 2023 года. Открывается дверь — на пороге сын с большим букетом цветов.

«У меня аж ноги подкосились от такого сюрприза!» — рассказала она.

А большого белого плюшевого медведя счастливый папа принес дочке. «Несколько секунд Ариша стояла, как вкопанная, а потом кинулась меня обнимать и долго не хотела выпускать из объятий, прижимаясь к дорогому папе. Этот миг на всю жизнь останется в памяти!» — улыбаясь, признается Николай.