Военный медик, эвакуировавшая тело погибшего супруга, решила заняться воспитанием детей

Ветеран СВО и военный медик Айдысмаа Монгуш, которая самостоятельно эвакуировала тело погибшего супруга-штурмовика, на данный момент не собирается возвращаться в зону СВО.

Как рассказывает ТАСС, женщина планирует заняться воспитанием детей. При этом она не исключает, что вернется в зону СВО в будущем.

Монгуш воспитывает троих детей. Ее муж был участником СВО, и женщина поехала с ним, потому что имеет медицинское образование. Супруги не смогли служить в одном подразделении и не виделись больше года.