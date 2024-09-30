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Военный корреспондент «Известий» получил ранение под Часовым Яром в ДНР
Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение недалеко от Часового Яра в ДНР, сообщает издание.
По предварительным сведениям, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Журналист получил осколочные травмы обеих ног, а также ожоги и переломы конечностей. Несмотря на свое состояние, он продолжал оказывать первую помощь раненым офицерам, сопровождавшим его.
На данный момент Денис Кулага находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь провели полное обследование моих ног. Извлекли осколки, которые можно было убрать. К сожалению, некоторые оставили на месте. Переломы правой и левой ноги — следствие взрывной волны, перебиты осколками. У меня также ожоги на лице и руках», — поделился Кулага, его слова цитируют «Известия».
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