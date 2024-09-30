Военный корреспондент «Известий» получил ранение под Часовым Яром в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение недалеко от Часового Яра в ДНР, сообщает издание.

По предварительным сведениям, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон. Журналист получил осколочные травмы обеих ног, а также ожоги и переломы конечностей. Несмотря на свое состояние, он продолжал оказывать первую помощь раненым офицерам, сопровождавшим его.

На данный момент Денис Кулага находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь провели полное обследование моих ног. Извлекли осколки, которые можно было убрать. К сожалению, некоторые оставили на месте. Переломы правой и левой ноги — следствие взрывной волны, перебиты осколками. У меня также ожоги на лице и руках», — поделился Кулага, его слова цитируют «Известия».