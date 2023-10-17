Военный комиссариат РТ: Для поступления на службу по контракту достаточно только паспорта

Чтобы поступить на службу по контракту, достаточно только паспорта. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата Республики Татарстан Рустем Сафиуллин.

«Современный век диктует новые требования, и по этим требованиям, для поступлегия на службу по контракту достаточно только паспорта – далее механизм отработан. Даже при отсутствии военного билеты мы рассматриваем кандидатуры», – сказал он.

Рустем Сафиуллин отметил, что в зоне СВО может пригодиться и гражданская специальность.

«Мы учитываем образование, навыки и направляем на соответствующие должности», – сказал он.

Отметим, что военнослужащие могут претендовать на ипотеку.

«Я сам воспользовался этой ипотекой. Берешь квартиру, а платит Министерство обороны. Очень удобно, без проволочек. Ипотека будет выплачиваться, пока вы служите», – отметил Сафиуллин.

Также для контрактников предусмотрено страхование от ранений и травм, в случае трагедии семьи получают достаточные выплаты, добавил он.

«Все участники СВО становятся ветеранами боевых действий. Для них предусмотрены льготы, санаторно-курортное лечение. Как ветеран боевых действий, скажу, что пользоваться в миру благами своей службы очень приятно», – заключил он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.