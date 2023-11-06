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Военный комиссариат: Большинство мобилизованных татарстанцев получили удостоверения
Большинство военнослужащих, призванных по частичной мобилизации из Татарстана, удостоверения ветеранов боевых действий уже получили. О порядке выдачи рассказал на брифинге в Казани начальник по работе с гражданами Военного комиссариата Татарстана Сергей Котин.
«Ветераны боевых действий являются федеральными льготниками. Обращения о выдаче удостоверений рассматриваются в специальных комиссиях Министерства обороны», — напомнил он.
Согласно принятым изменениям и дополнениям, ветераны вооруженных сил — участники СВО могут получить удовлетворения во время лечения в медицинских организациях Минобороны в связи с получением ранений, контузий и увечий. Получить документ можно в кадровых службах, занимающихся организационно-техническим обеспечением работы комиссий, которые находятся вблизи от конкретной военно-медицинской организации.
«То есть не обязательно, что удостоверение будет выдавать воинская часть и округ, в котором проходит службу военнослужащий. Документы можно собрать и в медицинской организации Министерства обороны», — уточнил спикер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка со стороны государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции.
«Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», — сказал Владимир Путин.
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