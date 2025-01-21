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Военный комиссар Татарстана поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Военный комиссар Татарстана полковник Юрий Беляев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.
«Сегодня личный состав Инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры, участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – говорится в поздравлении.
Отмечается, что за время проведения специальной военной операции инженерные подразделения показали себя одним из самых эффективных родов войск. Военнослужащие, которые готовы решать задачи в любых экстремальных условиях, заслуживают самого глубокого признания, подчеркнул Беляев.
Военный комиссар поблагодарил военнослужащих и ветеранов за патриотизм, верность воинскому долгу и военной присяге, а также выразил уверенность, что они и дальше будут вносить неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособности России.
Юрий Беляев пожелал военнослужащим, сотрудникам и ветеранам инженерной службы, их родным и близким крепкого здоровья, долголетия, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества.
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