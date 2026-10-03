Военный комиссар РТ рассказал, куда обратиться с вопросами об осеннем призыве

Жители Татарстана могут получить ответы на любые вопросы, связанные с осенним призывом, не выходя из дома. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.

«Телефоны всех военных комиссариатов размещены на официальном сайте Минобороны РФ в разделе "Служба по призыву". Туда можно обратиться по любому вопросу – от сроков отправки до порядка предоставления отсрочки», – рассказал он.

Кроме того, на интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат РТ» на период призыва работает подраздел «Горячая линия». В нём собраны телефоны горячей линии и военкоматов во всех муниципальных районах республики.

Звонки в Военном комиссариате РТ принимают ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а по пятницам – до 16:45 по московскому времени. Проверить информацию о себе можно в Реестре воинского учёта – через личный кабинет на сайте реестрповесток.рф или при личном обращении в МФЦ.