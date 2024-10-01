Военный комиссар РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Юрий Беляев Фото: prav.tatarstan.ru

Военный комиссар Татарстана Юрий Беляев поздравил военнослужащих, ветеранов с Днем Сухопутных войск и отметил их мужество и отвагу, а также весомый вклад в обеспечение обороноспособности государства, защиту национальных интересов, неотъемлемое право на мирную жизнь и созидательный труд.

«В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства», – говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности военный комиссар РТ выразил участникам специальной военной операции, которые «самоотверженно, действуя в самых непростых боевых и погодных условиях, успешно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государства».

Беляев пожелал военнослужащим Сухопутных войск продолжать ратные традиции и добиваться высоких результатов на службе.

«Вас отличает высокий уровень профессионального мастерства, сплоченность, мужество и верность долгу, верность традициям и идеалам нашей Родины и армии. Уверен, что Сухопутные войска России и впредь будут надежным гарантом безопасности нашего государства и спокойствия мирных граждан», – отметил Юрий Беляев.