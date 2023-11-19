Военный комиссар РТ поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечается 19 ноября.

«Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине», – отметил он.

По словам военного комиссара, артподготовка начинает и чаще всего определяет исход любого наземного сражения, и превосходство в огневой мощи является решающим фактором в лобовом столкновении с врагом. Ярчайшей иллюстрацией тому служит переломный момент Великой Отечественной войны – контрнаступление советских войск под Сталинградом, начавшееся 19 ноября 1942 года с артиллерийских залпов. В память об этом великом событии артиллеристы и ракетчики России по сей день отмечают свой профессиональный праздник, подчеркнул он.

Сегодня, по словам Погодина, артиллерийские подразделения ВС РФ, с современными тактическими ракетными комплексами и артиллерийскими установками, в зоне СВО точно и эффективно выполняют задачи по уничтожению пунктов управления, оборонительных сооружений и военной техники противника.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Современное вооружение требует серьезных знаний и высокой выучки, которые неизменно демонстрируют наши артиллеристы и ракетчики – достойные сыны русских воинов», – отмечает Погодин.

Отдельного внимания заслуживает труд работников оборонных предприятий, подчеркнул военный комиссар РТ. Качество и надежность созданных ими современных ракетных комплексов позволяют военнослужащим решать важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства.

«Уважаемые военнослужащие, ракетчики и артиллеристы, все, кто трудится над созданием крепкого оборонного щита России, возрождает отечественные воинские традиции и повышает престиж военной службы, сердечно поздравляю Вас с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ», – указал Сергей Погодин.

Военный комиссар пожелал военнослужащим, работникам оборонно-промышленного комплекса, а также ветеранам ракетных войск и артиллерии крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества.