Военный комиссар РТ о контрактниках: «Алга» едет на учебный полигон, «Тимер» формируется

Как попасть на военную службу по контракту? Кого возьмут в именные батальоны, которые сейчас формируются в Татарстане, а кому откажут? Сколько получает военный-контрактник? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин.

На вопросы о службе в именных батальонах «Алга» и «Тимер» ответил военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин Фото: предоставлено Военным комиссариатом Татарстана

– Сколько татарстанцев ежегодно поступают на военную службу по контракту?

– Каждый год мы направляем в войска около тысячи контрактников. Они проходят службу от Калининграда до Курильских островов на различных должностях – от операторов современных автоматизированных систем управления на военных кораблях до снайперов ВДВ.

С начала этого года уже более 700 ребят-контрактников пополнили ряды Вооруженных сил России.

Военная служба по контракту – это военная деятельность в Вооруженных силах на добровольной основе. Если человек желает пройти службу, он подписывает контракт на определенный период. Первый контракт с Министерством обороны желающие могут заключить на срок до одного года.

– Расскажите про именные батальоны «Алга» и «Тимер».

– Батальоны «Алга» и «Тимер» формируются исключительно из татарстанцев. В течение месяца они будут проходить боевое слаживание, осуществлять прием техники и вооружения. Вспоминать навыки и изучать новые образцы вооружения и военной техники.

Далее при поступлении команды отправятся участвовать в специальной военной операции. Для успешного выполнения задач в настоящее время закупается все необходимое, в том числе средства индивидуальной бронезащиты, аптечки, снаряжение и дополнительное оборудование.

– Все мы знаем о высоком денежном довольствии военнослужащих, а сколько сейчас получает контрактник, который выполняет боевые задачи?

– Денежное довольствие военнослужащего складывается из многих составляющих. Например, командир отделения получает надбавки за руководство личным составом, связисты получают надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и так далее.

Есть надбавки за выслугу лет, особые условия военной службы, уровень физической подготовки и другие.

Если же говорить о тех военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, их денежное довольствие составляет от 150 тысяч рублей. Кроме того, они получают дополнительные выплаты за каждые сутки участия в активных наступательных действиях – 8 тысяч рублей в сутки – и другие выплаты.

– Как Правительство Татарстана стимулирует наших защитников?

– Указом Президента Республики Татарстан от 23 июня 2022 года в качестве социальной поддержки лицам, проходящим военную службу по контракту в татарстанских батальонах, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тысяч рублей.

Кроме того, Правительством нашей республики предусмотрено предоставление санаторно-курортного лечения, внеочередное зачисление детей военнослужащих в детские сады и школы.

После достойного выполнения задач наши воины получат удостоверения ветерана боевых действий, что подразумевает ряд льгот и денежных выплат.

– Каковы требования к кандидатам?

– Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, определены Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации и соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретной военно-учетной специальности.

Также он должен быть хорошо физически подготовлен, иметь образование не ниже основного общего, быть не моложе 18 и не старше 50 лет.

– Кто не может служить по контракту?

– На службу по контракту не возьмут человека с неснятой или непогашенной судимостью. Тех, кого лишали свободы за совершение преступления. А также тех, кто был привлечен к административной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

– Как попасть на службу в именные татарстанские батальоны?

– Всех, кто хочет попасть в татарстанские батальоны «Алга» и «Тимер», приглашаю обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.