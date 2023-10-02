Военный комиссар Республики Татарстан: «Призыв будет проходить в плановом порядке»

В осенний призыв из Татарстана на срочную службу отправятся 3 тысячи человек

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 года № 735 призыв на военную службу будет осуществляться в октябре-декабре 2023 года. Республика Татарстан не исключение, и призывные мероприятия будут осуществляться с 1 октября по 31 декабря.

Представителем Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации было акцентировано внимание на том, что «…все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации – Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Все военно­служащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания».

В октябре-декабре планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы более 3 тысяч человек.

Сергей Погодин

Сергей Николаевич, каковы особенности осеннего призыва на военную службу?

С 1 октября 2023 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Увеличились штрафы за правонарушения в области воинского учета.

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Изменения верхнего возрастного предела призыва граждан на военную службу до 30 лет, вступит в силу с 1 января 2024 года. Иными словами, все граждане, которым до 31 декабря 2023 гожа исполнится 27 лет, будут зачислены в запас установленным порядком.

Сергей Николаевич, когда ожидается начало первых отправок наших ребят в войска?

Осенний призыв отличается от весеннего тем, что к осеннему призыву все студенты, подлежащие призыву в текущем году, обучение завершили. Соответственно, закончилось действие отсрочки от призыва на военную службу.

В соответствии с графиком отправки в войска начнутся с 16 октября.

Подскажите, проводится ли работа в республике по отбору в научные роты?

Относительно недавно были созданы и начали комплектоваться выпускниками высших учебных заведений научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации. Это штатные подразделения Вооруженных сил, предназначенные для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований.

Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Треть призывников, как правило, направляется в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они направляются в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, по возможности направляются для прохождения военной службы вблизи места жительства. При этом надо учитывать, что предназначение призывников по видам и родам войск осуществляется исходя из установленного задания на призыв. Вместе с тем право на выбор вида, рода войск имеют призывники, освоившие военно-учетные специальности в образовательных организациях ДОСААФ Республики Татарстан.

Значительный вклад в работу с призывниками и их родителями вносит Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан во главе с Сарией Харисовной Сабурской, который совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан принимает активное участие во многих мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан традиционно планирует сопровождение воинских команд в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы и бытом военнослужащих.

Проведение «Школы правовых знаний» планируется на базе сборного пункта Республики Татарстан при проведении отправок призывников в войска.

– Как много тех, кто сегодня пытается уклониться от исполнения воинской обязанности?

– Большинство юношей желают пройти военную службу по призыву и понимают, что служба Родине для них не в тягость, а почетная обязанность. Некоторые ребята сразу выбирают прохождение военной службы путем заключения контракта. Заключить контракт ребята могут с 18-летнего возраста.

Уклонение от исполнения воинской обязанности на сегодняшний день стало слишком финансово затратным. Выше мною было озвучено о кратном увеличении размеров штрафов за уклонение от исполнения воинской обязанности.

Хотел бы дополнить несколько слов о проводимой работе по поступлению на военную службу по контракту.

В настоящее время значительно увеличилось количество граждан, принявших решение поступить на военную службу по контракту. Для своевременного оформления кандидатов, поступающих на военную службу по контракту, работают группы во всех муниципальных районах республики. Увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами.

Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии со всеми органами власти на местах.

– А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

В период подготовки к осеннему призыву 2023 года более 50 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии все заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. В период осеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения. Соответствующее задание по направлению к местам прохождения альтернативной службы от Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации поступило.

Сергей Николаевич, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти интересующую их более подробную информацию о призыве.

Она размещена на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В подразделе «Памятка призывнику» раздела «Призывникам» есть полезная информация в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата».

Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

А благодаря разделу «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, которая стала уже традиционной?

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» в период с 1 октября по 31 декабря будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах. Прием звонков ежедневно с 10 до 12 часов (время московское).

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ