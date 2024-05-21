Военный комиссар Бавлов рассказал, кто может стать контрактником

Татарстанцы, которым небезразлична судьба своей Родины, могут поступить на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. Военный комиссар Бавлов, Бавлинского и Ютазинского районов Ильшат Халитов разъяснил «Бавлы-информу» детали поступления и прохождения военной службы по контракту.

«На военную службу по контракту имеют право пойти граждане РФ, а также граждане, не имеющие российского гражданства. Мы берем на военную службу мужчин в возрасте до 65 лет. В основном берем до 60 лет, но при наличии военно-учетных специальностей берем до 65 лет по согласованию. Берем женщин до 45 лет, имеющих медицинское образование и профильное образование по связи», – рассказал Ильшат Халитов.

Он также подчеркнул, что граждане, желающие заключить контракт с Минобороны, должны быть физически здоровыми, не иметь хронических заболеваний, не стоять на учете в психоневрологическом диспансере. Кандидат не должен иметь такие заболевания, как гепатит и СПИД.

По словам военкома района, граждане, не проходившие ранее военную службу, также имеют право заключить контракт.

«Ребята, которые не годны для прохождения срочной службы, могут быть годны для прохождения контрактной службы», – добавил он.

При заключении контракта предусмотрены выплаты от Министерства обороны РФ в размере 195 тысяч рублей, также выплачивает и наша республика в размере 205 тысяч рублей, добавил он.

«Кроме этого, предусмотрены выплаты от нашего района. Создан специальный фонд, с которого стимулируются граждане, заключающие контракт. Минимальная заработная плата у контрактника в зоне специальной военной операции составляет от 214 тысяч рублей, дальше идет градация в зависимости от той должности, на которой служит наш контрактник», – объяснил военный комиссар.

Кроме этого, предусмотрены стимулирующие выплаты – за участие в зоне активных военных действий, за каждый пройденный километр. Также есть стимулирующие выплаты за подбитый танк, а 100 тысяч рублей выплачивается за взятие в плен. Предусмотрены выплаты за награждение государственными наградами, за медали и ордена.

«Сегодня наши земляки проходят службу в двух именных батальонах, которые были созданы два года назад на территории Республики Татарстан – это "‎Алга"‎ и "‎Тимер"‎. Сегодня формируется третий именной батальон "‎Батыр"‎. Граждане, которые изъявили желание проходить службу в этом батальоне, кроме выплат от Министерства обороны РФ и районных выплат, получат от Правительства РТ единовременную выплату в 360 тысяч рублей», – сказал Халитов.

Лица, не имеющие российского гражданства, приобретают определенные льготы при заключении контракта. При заключении контракта сроком не менее одного года и участии в зоне СВО не менее полугода иностранный гражданин может получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«По возвращению они автоматически становятся гражданами РФ и также приобретают статус ветерана боевых действий», – отметил Халитов.

Желающие заключить контракт должны обратиться в военный комиссариат. Горячая линия военного комиссариата работает круглосуточно. Для желающих заключить контракт на военную службу проводят ускоренную медкомиссиию, и после всех этих мероприятий гражданин заключит контракт о прохождении военной службы в зоне СВО. Телефоны для связи: 8-937-58-89-365, 8(85569) 5-25-07, 5-36-06.