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Военный из Пестречинского района навестил девочку, которая написала ему письмо
В Многопрофильном лицее ЖК «Царево» Пестречинского района состоялась встреча с участником спецоперации Сергеем. Сейчас военнослужащий находится в краткосрочном отпуске, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Будучи на передовой, боец получил письмо от ученицы 6«А» класса Елены Солдатовой. Это письмо он сохранил как талисман и носил его везде с собой.
В отпуске он нашел время и пришел в класс девочки. Сергей подарил ей игрушку и поблагодарил учеников за их письма и рисунки.
«Ваши письма греют душу каждому военнослужащему и поддерживают их боевой дух. Это очень важное и нужное дело!» — обратился он к ребятам.
Встреча получилась теплой и душевной. Педагоги и учащиеся пожелали земляку стойкости, выдержки, здоровья и скорейшего возвращения домой. Также передали гуманитарную помощь для бойцов: маскировочные сети, окопные свечи, изготовленные учащимися на уроках технологии.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.
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