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Военный из Камско-Устьинского района: «Я пошел на СВО из-за сына»
В 2022 году во время частичной мобилизации в семью Самойловых из Камско-Устьинского района пришла повестка для сына Александра. Отец Андрей Самойлов обратился в военкомат с просьбой пойти на СВО вместо сына, но не подошел по возрасту.
По словам Андрея Самойлова, мысли о сыне не давали покоя, все время хотелось защитить его, оградить от вражеской пули. Поэтому Самойлов через несколько месяцев снова пришел в военный комиссариат. К тому времени изменились ограничения по возрасту и ему предложили заключить контракт на военную службу, что он и сделал. В марте 2023 года мужчина уже был в Севастополе, где дислоцировалась воинская часть, к которой он был приписан.
С 1985 по 1987 год Андрей Самойлов прошел срочную службу в армии по специальности «водитель взвода разведки». Служить ему пришлось в Германии, а профессия водителя стала его основной работой: долгие годы он работал дальнобойщиком.
«Я подписал контракт не из-за денег, я и тут хорошо зарабатывал. Я пошел на фронт из-за сына», — поделился мужчина.
В Севастополе он пробыл две недели, затем бойцов отправили в Херсонскую область. Андрей по-прежнему за рулем, теперь — большегруза «Урал», доставляет со складов боекомплекты для военных.
«Рядом со мной много земляков из нашего района. Мы служим в разных батальонах, в разных бригадах, но часто пересекаемся. А сын служит в ДНР, так что я его не вижу. Он тоже должен был приехать в отпуск в апреле, если повезет, я его дождусь», — рассказал военный.
Военнослужащий Самойлов заключил контракт на 12 месяцев, срок его уже завершился. Он решил продлить его еще на год в своей воинской части.
Материал подгтовлен при участии Светланы Загидуллиной.
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