Военный из Кайбицкого района в третий раз отправится в зону боевых действий

Фото предоставлено Фаридой Сайрановой

Военный Юрий Чекмарев из Большого Подберезья Кайбицкого района Татарстана в третий раз подписал контракт с Министерством обороны РФ, мужчина отправился в зону специальной военной операции на Украину.

За плечами бойца два года участия в урегулировании конфликта в Таджикистане и один год службы на Северном Кавказе. Решение о подписании контракта не было спонтанным. Уладив личные вопросы, Юрий 22 февраля подписал контракт, а 24-го уехал на СВО.

«Конечно, тем, кто ни разу не держал в руках боевой автомат, сложно и психологически, и физически. Нас привезли в воинскую часть ночью, распределили по батальонам. С тех пор с нашими уже не виделись. В нашей стране еще не перевелись настоящие мужчины, которые готовы встать на защиту страны <...> и в зону спецоперации отправляются из истинно патриотических чувств», — постарался объяснить свою мотивацию военный.

До специальной военной операции Чекмарев ездил вахтовым методом в Москву на монолитные бетонные работы, чтобы обеспечить свою большую семью. С супругой Ларисой они воспитывают троих детей: 14-летнюю Варвару, четырехлетнего Богдана и двухлетнюю Елизавету. Также у Юрия есть пасынок Дмитрий, который тоже живет вместе с ними. Сейчас военный восстанавливается после ранения, которое он получил при выполнении боевого задания.

«Прилетела „кассета”— противопехотный снаряд. Был взрыв, и мне раздробило левую ногу. Нас эвакуировали в госпиталь в Горловку, потом в Воронежскую область, оттуда — в Сызрань и Самару», — поделился боец.

Фото предоставлено Фаридой Сайрановой.

Пока мужчина ходит с костылями, из его голени торчат два металлических стержня, установленных во время операции для правильного сращивания костей. Позже их удалят в Самарской больнице имени Пирогова.

«Война есть война. После окончания лечения поеду в свою часть, к своим боевым товарищам. Контрактник должен отслужить от начала до конца. Среди наших есть те, кто воюют по три-четыре года, прошел такие передряги — и они без единой царапины. Россия сильна настоящими патриотами», — уверен Юрий Чекмарев.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Фариды Сайрановой.