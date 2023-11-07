Военный из Челнов рассказал об уничтожении вражеской станции радиоэлектронной борьбы

Сегодня в Набережных Челнах вновь прошла встреча мэра с военнослужащими — уже 15-я по счету. Местом притяжения стал молодежный центр «Шатлык». Бойцы приехали в родной город в отпуск. Они рассказали о том, как идет служба, за что получили награды, поблагодарили Автоград и жителей за гуманитарную помощь.

«Скромные, но отважные», — так о себе говорят военнослужащие. Себя они не считают героями, но их подвиги не остаются без внимания. Так, боец с позывным Сахалин получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он рассказал о случае под Макеевкой, где его отряду удалось уничтожить вражескую машину радиоэлектронной борьбы.

«Мешала нам связь поддерживать, также помехи с этой машины были, проводились корректировки на наши позиции, так скажем. То есть противник с помощью этой машины доставлял нам очень много хлопот. И удача была на нашей стороне, как я уже сказал, мы смогли ее поразить», — рассказал военнослужащий Сахалин.

Военнослужащий Нохча особенно ценит орден Суворова, которым награждают за успехи в деле управления войсками. «Армия дала, решила, выделила, а Суворова вот за то, что двухсотых, трехсотых таскали и ходили. У нас весь взвод молодой, 35 лет никому нет. Один командир взвода только — 48 лет и я — 42. Остальным 20 лет, 22, 23», — поделился военнослужащий.

О боевых буднях и службе военнослужащие рассказали мэру Челнов Наилю Магдееву. Градоначальник поблагодарил бойцов. Сегодня на встречу с ним пришли 12 защитников Отечества.

«Я хотел бы вам сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг. Глядя вам каждому в глаза хочу выразить слова искренней признательности и благодарности. Вы — настоящие мужчины», — сказал мэр.

Магдеев рассказал о том, как город поддерживает семьи военнослужащих. Так, их сыновья и дочери бесплатно посещают детские сады, различные кружки, обеспечены горячим питанием в школах. А жены бойцов, у которых на свет появляется малыш, получают по 100 тысяч рублей.

Скоро военнослужащие, которые находятся в краткосрочном отпуске, снова отправятся на передовую.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.