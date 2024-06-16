Военный фотокорреспондент News.ru погиб при атаке ВСУ под Угледаром

Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки ВСУ под Угледаром, сообщается в телеграм-канале портала.

«Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж», – говорится в сообщении.

Информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы, добавили в News.ru.

Портал выразил соболезнования родным и близким Цицаги.