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Военный эксперт заявил об активизации боевой авиации ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении активизировалась работа украинской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии, и не входит в зону поражения нашей ПВО. Ранее такой активности со стороны ВСУ не наблюдалась», – отметил он.
Кроме того, жители Харькова вчера заметили над городом самолету ВСУ. Также инверсионные следы от самолетов наблюдались в окрестностях Чугуева.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что военные разведчики ЗВО обнаружили опорный пункт с личным составом и скоплением бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Артиллеристы выдвинулись на огневые позиции и ,поразив все цели, не оставили украинским солдатам времени на ответные удары.
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