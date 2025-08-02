Военный эксперт Степанов объяснил, что РФ даст размещение «Орешников» в других странах

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в других странах поможет сохранить национальный суверенитет союзников РФ, а также обеспечит России глобальное военное присутствие. Об этом сообщил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, чьи слова приводит ТАСС.

«Размещение вооружений, подобных "Орешнику", в странах дальнего зарубежья с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», - сказал Степанов.

Степанов подчеркнул, что Россия сможет выпускать на регулярной основе десятки единиц в год, а это достаточно большое количество, когда речь идет о таких комплексах. Такая производительность говорит о соответствующем военно-техническом производственном потенциале РФ и о возможности России развернуть эти системы почти на всех ключевых направлениях, чтобы прикрыть самые значимые российские рубежи.