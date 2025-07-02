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Политика 2 июля 2025 23:59

Военный эксперт: США копят ракеты в ожидании конфликта с Ираном и Китаем

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Соединенные Штаты стараются накопить ракеты и боеприпасы для возможного вооруженного противостояния с Ираном, Китаем и Йеменом. Такое предположение высказал военный политолог Александр Перенджиев, сообщает издание «Инфо24».

Ранее издание Politico и телеканал NBC News рассказали, что Пентагон приостановил поставки Украине зенитных ракет и ряда других высокоточных боеприпасов после проверки собственных запасов – из-за опасений, что они слишком сократились.

«Я думаю, что Вашингтон накапливает ракеты и боеприпасы из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая в первую очередь связана с ирано-израильским конфликтом. Кроме того, не стоит забывать, что США готовятся к войне с Китаем», – прокомментировал эту информацию доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Эксперт также допустил, что «Пентагон всерьез рассматривает возможность внутреннего вооруженного конфликта, который может вспыхнуть на территории США», хотя и не привел никаких подтверждений этого тезиса.

Кроме того, Перенджиев конкретизировал свою гипотезу. По его мнению, США и их союзники могут готовиться «вступить в вооруженное противостояние с Ираном на земле». К тому же ракеты и снаряды могут понадобиться американцам на случай возобновления войны с союзными исламской республике повстанцами-хуситами, которые контролируют северную часть Йемена, добавил политолог.

#США #поставки американского оружия на украину
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