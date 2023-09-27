Военный эксперт сообщил об эвакуации с Краснолиманского направления «важной персоны» ВСУ

Украинская армия на Красно-Лиманском направлении эвакуировала раненую «важную персону». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Отмечается,что на участке Сватово-Кременная украинские боевики запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

«С большой долей вероятности можно предположить, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена», – указал Марочко.

Согласно сводке Минобороны РФ за вторник, за сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными.