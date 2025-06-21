Военный эксперт рассказал об ответе Ирана на возможную атаку США

Если Соединенные Штаты присоединятся к ударам Израиля по Ирану, исламская республика нанесет ракетные удары по трем авианосным группам американских ВМС, оперирующим на Ближнем Востоке. Такое предположение высказал обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, пишет издание «Инфо 24».

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне и Тель-Авиве заявил, что американская администрация одобрила полномасштабную бомбардировку Ирана в ближайшие выходные. По его словам, операция должна была начаться раньше, но Президент США Дональд Трамп якобы приказал перенести ее.

По словам военного обозревателя, в случае прямого вступления Штатов в конфликт иранские Вооруженные силы нанесут ракетные удары по американскому флоту и военным базам на Ближнем Востоке, так как ударить по американской территории они не смогут.

«Максимальная дальность иранских ракет достигает 2,5 тыс. километров. В Ближневосточном регионе на таком расстоянии находится несколько американских военных баз. В качестве мести Иран может нанести удар по этим базам, а также по трем авианосным группам, которые сейчас подтягиваются в регион», – выразил уверенность Баранец.