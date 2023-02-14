Военный эксперт объяснил появление неопознанных объектов в небе над Китаем у границы с РФ

Светящиеся неопознанные летающие объекты, которые были замечены над Китаем, могут быть отстрелянными тепловыми ловушками военного самолета. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в Сети появились кадры с цепочкой из светящихся шаров в вечернем небе над граничащей с Россией китайской провинцией Хэйлунцзян. На видео, которые публиковали в своих соцсетях жители Цицикара, видно, что летящие спереди шары загорались один за другим, а находящиеся в конце поочередно гасли.

«Больше всего данные светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет. Этим объясняется линейность их расположения и постепенное затухание», – рассказал Леонков.

Ложные тепловые цели – это специальные ловушки, которые выпускают с борта летательного аппарата и которые при горении выделяют большое количество тепла. Применяются военными самолетами и вертолетами для того, чтобы сбить с курса наведенные на них ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

Леонков добавил, что, возможно, воздушное судно участвовало в каких-то учениях или испытаниях. Он также не стал исключать того, что замеченные огни могут быть испытаниями новых фейерверков или репетицией некоего светового шоу дронов.