Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военный эксперт назвал причину, по которой РФ может провести ядерные испытания
Испытания ядерного оружия нужны России, нужны, в первую очередь, не для проверки своего арсенала, а в целях сдерживания США, которые в течение многих лет так и не ратифицировали договор о запрете биологического оружия. Такое мнение выразил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Россия должна не столько проводить ответные ядерные испытания, сколько напомнить американцам, что в РФ также есть стратегические запасы для обороны страны. Особенно это важно в свете эскалации Западом конфликта на Украине», — рассказал он «Татар-информу».
Леонков уверен, что сами по себе ядерные испытания России не нужны, поскольку у нее достаточно ресурсов для того, чтобы изготовить ядерные боеголовки любой мощности.
Сегодня депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект об отмене запрета на ядерные испытания. Напомним, Россия подписала соглашение 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. С тех пор США так и не ратифицировали договор со своей стороны. Отметим, что соглашение также не утвердили Китай, Египет, Израиль и Иран. А Индия, КНДР и Пакистан и вовсе его не подписали.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»