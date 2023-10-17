Военный эксперт назвал причину, по которой РФ может провести ядерные испытания

Алексей Леонков

Испытания ядерного оружия нужны России, нужны, в первую очередь, не для проверки своего арсенала, а в целях сдерживания США, которые в течение многих лет так и не ратифицировали договор о запрете биологического оружия. Такое мнение выразил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Россия должна не столько проводить ответные ядерные испытания, сколько напомнить американцам, что в РФ также есть стратегические запасы для обороны страны. Особенно это важно в свете эскалации Западом конфликта на Украине», — рассказал он «Татар-информу».

Леонков уверен, что сами по себе ядерные испытания России не нужны, поскольку у нее достаточно ресурсов для того, чтобы изготовить ядерные боеголовки любой мощности.

Сегодня депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект об отмене запрета на ядерные испытания. Напомним, Россия подписала соглашение 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. С тех пор США так и не ратифицировали договор со своей стороны. Отметим, что соглашение также не утвердили Китай, Египет, Израиль и Иран. А Индия, КНДР и Пакистан и вовсе его не подписали.